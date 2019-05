Raccolta differenziata: con Ponte di Nona sale a 310mila il numero dei romani

Dal mese di aprile sono circa 310mila i romani raggiunti dal nuovo sistema di raccolta differenziata “porta a porta”. La nuova gestione ha interessato per ora due municipi della capitale: il VI e il X. Sul territorio del Municipio VI, nonostante un ritardo di mesi rispetto alla "tabella di marcia" annunciata dall'amministrazione a cinque stelle che avrebbe voluto entro la fine del 2018 tutti i quartieri raggiunti dal nuovo sistema di gestione dei rifiuti, anche a Ponte di Nona entra in vigore il "pap".

Il "porta a porta" a Ponte di Nona e i giorni di ritiro

Altri 22mila abitanti del quartiere Ponte di Nona si aggiungono all'elenco dei cittadini che da alcuni mesi hanno iniziato a conferire i rifiuti attraverso il nuovo sistema. Il calendario, con il materiale informativo, è stato consegnato insieme ai kit e prevede tre conferimenti a settimana: il lunedì si consegna organico e indifferenziato, il mercoledì ancora organico e carta e infine il venerdì organico e plastica.

Il nuovo modello di raccolta è organizzato con meno passaggi settimanali e un sistema con lettura RFID che consentirà l’applicazione della futura tariffazione puntuale. E' destinata ad aumentare, quindi, la percentuale di materiali differenziati nel mese di aprile a Roma che si attestava intorno al 46%.

Anche il centro commerciale Roma est punta alla nuova differenziata

Come annunciato già dall'assessora all'ambiente del parlamentino di viale Cambellotti, Katia Ziantoni, il prossimo step della nuova raccolta differenziata, sarà l'adesione del centro commerciale Roma Est che rientra nell'ambito delle utenze non domestiche. Aumenta il servizio mirato presso 50mila utenze non domestiche di tutto il territorio comunale che sta consentendo di intercettare mediamente e avviare a corretto riciclo oltre 12mila tonnellate/mese.