VIDEO | Torri: rifiuti per strada anche dove c'è la raccolta porta a porta

Ecco come si presentano i quartieri del VI municipio dove è stata avviata la raccolta porta a porta. E dove un tempo c'erano i cassonetti stradali, oggi sorgono discariche a cielo aperto.

C'è sicuramente anche la resposabilità degli abitanti dei quartieri che, malgrado l'avvio della raccolta porta a porta, non differenziano i rifiuti e continuano a gettarli in strada. Ma se l'esempio non arriva dall'amministrazione comunale e dalla municipalizzata addetta alla raccolta, con una gestione puntuale, questo è evidentemente il risultato. Immondizia che si accumula intorno ai bidoncini e dove un tempo c'erano i cassonetti per la raccolta stradale.

Abbiamo fatto un giro per i quartieri del municipio VI, quegli stessi quartieri che lo scorso 20 luglio hanno contestato l'assessora all'Ambiente, Pinuccia Montanari, intervenuta durante un'assemblea pubblica sull'impianto di Rocca Cencia e durante la quale avrebbe voluto illustrare il Piano riufiuti dle Campidoglio. "Ma non ci crediamo più", dicono alcuni residenti, invasi da odore maleodorante, immondizia e topi.