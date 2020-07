Torre Angela e Villaggio Falcone, i rifiuti non raccolti mettono in ginocchio i residenti

Torre Angela e Villaggio Falcone, due quartieri del sesto municipio accomunati dallo stesso destino: la mancata raccolta dei rifiuti. Ma se a Torre Angela i cumuli di rifiuti si creano intorno ai cassonetti stradali, a Villaggio Falcone, conosciuto anche come Ponte di Nona Vecchia, sono gli “zozzoni” a realizzare delle vere e proprie discariche a cielo aperto che per settimane (a volte mesi) non solo non vengono rimosse ma aumentano di volume.

“Ogni volta è sempre la stessa storia, l’Ama dimentica le nostre strade e noi dobbiamo sempre richiedere l’intervento di qualcuno perché i rifiuti vengano rimossi”. A parlare è Agata, abitante del comprensorio delle case popolari comprese tra via Caterina Usai e via Capitini, a Ponte di Nona Vecchia, che tutti i giorni deve fare i conti con la presenza di rifiuti ingombranti sotto le finestre dell’appartamento. Non solo, deve convivere anche con la paura che chi scarica in maniera illegale la minacci. Il piazzale è diventato ricettacolo di materassi, reti, materiali edili di risulta, frigoriferi e plastica di ogni genere. “La Lega ci ha supportati in questa battaglia ma non è possibile che ogni volta dobbiamo scomodare tutti per vedere riconosciuti i nostri diritti”.

Non è migliore la condizione degli abitanti del quartiere Torre Angela: “Non riusciamo a comprendere la motivazione, eppure se non segnaliamo il degrado e la mancata raccolta non interviene mai nessuno” ha detto Gino Cardinali del comitato di quartiere, segnalando tra le strade più colpite le vie principali: Torrenova e Torraccio. Rimaste lettera morta le denunce del comitato in municipio.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery