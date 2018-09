Villaggio Falcone: un muro di rifiuti per bloccare la strada, la protesta dei residenti

Sono scesi in strada e, intenzionati a far valere le proprie ragioni, hanno bloccato via Alberto Luthuli con un muro di rifiuti, all'altezza di via Raoul Follereau. Succede a Ponte di Nona, nella zona di Villaggio Falcone dove circa venti residenti hanno bloccato il passaggio, all'altezza della fermata dell'autobus. Il blitz intorno alle 12:30. Sul posto anche la Polizia Locale.

La protesta è contro Ama, ma non solo. "Siamo abbandonati dalle istituzioni. Ponte di Nona è diventata terra di nessuno", dice a RomaToday Agata che aggiunge: "Qui l'Ama non passa per giorni interni. L'aria è irrespirabile e ci troviamo topi e insetti ovunque. Il Comune e il Municipio devono ricordarsi di noi non solo quando ci sono le elezioni".

"Ci hanno assicurato che Ama passerà oggi. Dopo la nostra protesta", sottolinea Agata mentre la strada resta bloccata. Le immagini, in pochi minuti, hanno fatto il giro dei social e il tam tam è arrivato anche nella zona di Giardini di Corcolle. Anche qui i residenti minacciano una protesta simile a quella di Villaggio Falcone.