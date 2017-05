Roghi tossici a Colle degli Abeti, il comitato: "Qui l'aria è irrespirabile"

Un risveglio più amaro del solito quello che ha sorpreso nella mattina di lunedì 8 maggio i residenti di alcuni quartieri di Roma Est, come Colle degli Abeti. Un coltre di fumo denso proveniente dalla vicina via di Salone ha riportato agli onori della cronaca l'emergenza legata al proliferare dei roghi tossici.

“L'aria era così acre da far bruciare la gola – ha puntualizzato Federico Verdicchio, presidente del comitato di quartiere Colle degli Abeti – non è più possibile continuare a vivere così”. Il fumo proveniente da un incendio proprio in via di Salone ha visto impegnati i vigili del fuoco in una lunga operazione per spegnere le fiamme. “Si è trattato di un caso più importante del solito ma qui – ha sottolineato Verdicchio – ogni giorno ci svegliamo con i fumi sopra i nostri tetti”.

Da tempo infatti il comitato di quartiere ha cercato di sensibilizzare a più riprese le istituzioni con l'intento di porre fine una volta per tutte a questo disagio così sentito dall'intera popolazione. “Il problema è conosciuto da anni, da tutte le amministrazioni che sono avvicendate, perché non si trova una soluzione?”. Verdicchio ha continuato: “Manca il presidio del territorio? Non ci sono strumenti legislativi per intervenire? O manca la volontà di trovare una soluzione?”.