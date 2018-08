Le aule della scuola di via Conti tornano agibili dopo l'incendio doloso

"Che ne sarà dei nostri bambini"? Un appello accorato e carico di preoccupazione quello che i genitori dei bambini della scuola materna di via Luciano Conti di Ponte di Nona avevano lanciato attraverso le pagine del nostro giornale durante lo scorso mese di giugno. La scuola, interessata da un incendio di origine dolosa nell'ottobre del 2017, ha subìto l'interdizione di alcuni locali. Le fiamme, infatti, erano divampate dai locali della cucina rendendoli inagibili.

La struttura è stata dissequestrata durante il mese di maggio

Per consentire lo svolgimento delle indagini alla strttura di via Conti erano stati apposti i sigilli: la parte interessata dall'incendio è stata poi dissequestrata durante il mese di maggio. Dall'incendio fino alla fine dell'anno scolastico i cinquanta i bambini iscritti alla materna sono stati smistati in altri locali. Nelle scorse settimane sono stati avviati i lavori di ripristino e a partire dal prossimo lunedì la scuola potrà ospitare nuovamente i bambini iscritti.

"I bambini tornano regolarmente in classe"

"Abbiamo lavorato per consentire il ritorno in aula dei bambini già nei primi giorni di settembre – ha spiegato al nostro giornale Silvia Foriglio, presidente della commissione scuola a via Cambellotti – L'unica differenza sarà il cibo trasportato: verrà preparato nei locali della cucina della scuola elementare e dovrà essere trasportato semplicemente lungo il corridoio che collega le due ale della struttura". Nell'arco dei prossimi due anni verrà portata a compimento l'intera progettazione dei nuovi spazi.