Villaggio Prenestino, siringhe al parco di via Scilicino, l’associazione: “Chiediamo più sicurezza”

Una denuncia ma anche una richiesta di aiuto quella che proviene dall’associazione di quartiere Villaggio Prenestino che da tempo ha in gestione il parco di via Fosso Scilicino, uno dei tanti parchi presenti a Villaggio. L’area verde che l’associazione cura e manutiene, con regolare svuotamento dei cestini per i rifiuti posizionati all’interno, è delimitata da una recinzione: al tramonto è l’associazione stessa a chiudere i cancelli. Nei giorni scorsi, però, durante l’orario di chiusura ci sono state delle intrusioni.

Ignoti hanno scavalcato la recinzione, momenti di tensione con i residenti

Ignoti hanno scavalcato la recinzione posta a tutela del parco e si sono introdotti all’interno. Nelle mattine successive, all’interno dell’area giochi per bambini sono state ritrovate delle siringhe utilizzate. Un particolare di non poco conto che ha indignato i residenti del quartiere che abitano nelle adiacenze del parco a tal punto che nella notte tra giovedì e venerdì si sono verificate tensioni con gli “ospiti” non desiderati. Per placare i toni è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine e del 118.

Dall'associazione di quartiere: "Più decoro e più sicurezza"

“Chiediamo più sicurezza ma anche la pulizia dell’area perché dove c’è degrado c’è delinquenza, chiediamo anche a tutti i residenti di aiutarci in questo” hanno spiegato dall’associazione di quartiere Villaggio Prenestino. Oltre l’appello accorato ai cittadini, la richiesta ufficiale di avere più controllo da parte delle forze dell’ordine anche nelle ore notturne al Municipio (presidente e assessora all’ambiente), ai carabinieri di San Vittorino, agli uomini del commissariato Casilino e agli agenti della polizia locale.