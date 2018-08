Carcasse di auto, materassi e calcinacci: contro le discariche la Lega chiede le telecamere

Colle degli abeti, Ponte di Nona, Lunghezza e Rocca Cencia: sono questi i quartieri da bollino nero dei rifiuti per la Lega del Municipio Roma VI delle Torri. “Chiediamo l’installazione di telecamere di videosorveglianza” hanno fatto sapere i referenti territoriali del partito.

Le vie da "bollino nero"

Da via delle Cerquete a via Sant’Alessio in Aspromonte fino a via Don Primo Mazzolari (nella parte “vecchia” del quartiere Ponte di Nona), lo sversamento dei rifiuti e la nascita di discariche a cielo aperto sono diventati vere e proprie piaghe per i residenti. Materiali edili di risulta ma anche carcasse di auto, materassi, elettrodomestici: i cumuli di spazzatura stanno mettendo in ginocchio i residenti.

La Lega: "Telecamere di videosorveglianza e potenziamento raccolta differenziata"

E la Lega parte da qui, parte dalla “qualità” della vita dei residenti: “Spesso i rifiuti vengono dati alle fiamme e i fumi tossici danneggiano la salute dei residenti – ha spiegato Fabio Vittori, coordinatore Lega Municipio VI – per questo abbiamo presentato richiesta all’assessora Ziantoni per l’installazione di telecamere di videosorveglianza soprattutto in tre strade (via delle Cerquete, via Sant’Alessio in Aspromonte, via Don Primo Mazzolari) e per richiedere il potenziamento della raccolta differenziata”.

