Tennis a Ponte di Nona, Raggi visita i campetti: "Vogliamo iniziativa permanente"

La sindaca fa visita ai campetti da tennis allestiti in occasione del torneo al Foro Italico, le famiglie le chiedono di avere una struttura sportiva fissa per i loro figli

Per pochi giorni, Ponte di Nona vecchia ha potuto ospitare un "pezzo" degli Internazionali di tennis che in questi giorni si sono disputati al Foro Italico. Ma il tempo è scaduto, e l'area ormai tristemente nota per la lunga vicenda del punto verde qualità da domani, domenica 21 maggio, tornarà come prima.

E nella giornata coclusiva, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha visitato i campetti, incontrato le famiglie e fatto "selfie" con i bambini. "Stiamo lavorando, in collaborazione con la Federazione italiana tennis, affinchè questa diventi un'iniziativa permanente", spiega la prima cittadina di Roma.