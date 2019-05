VI municipio, strade nuove: dopo Tor Bella Monaca tocca a Ponte di Nona

Prima il vialone di Tor Bella Monaca che taglia in due il quartiere, poi le rampe di accesso dal GRA. I lavori di manutenzione stradale nel Municipio Roma VI procedono a ritmo serrato e contemporaneamente a questi, avviati dal Dipartimento Simu, continua anche l’operazione “strade nuove” che a Tor Bella Monaca ha già visto il rifacimento di via dell’Archeologia. I prossimi interventi riguarderanno altri quartieri come Ponte di Nona e Torre Maura.

Dopo Tor Bella Monaca, lavori a Ponte di Nona e Torre Maura

“Dalla prossima settimana inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria ad opera del Municipio su viale Caltagirone a Nuova Ponte di Nona – ha spiegato Giuseppe Agnini, presidente della commissione lavori pubblici di viale Cambellotti – che prevedono il restringimento della carreggiata nel tratto compreso tra largo D’Ascanio e piazza Nottolini”. Sarà poi la volta di via del Fontanile di Carcaricola (fasi alterne di chiusura del tratto tra la rotonda di via Enrico Ferri e la rotonda di via Stanford e di chiusura del tratto tra Via Carcaricola e via della Sorbona) e via Valter Tobagi a Torre Maura: “Vogliamo dare un segnale forte nelle zone di maggiore sensibilità al degrado” annunciando anche interventi su via dell’Aquila reale e via Osteria del Finocchio.

Ultimata via Fosso dell'Osa resta da fare la segnaltica orizzontale

È stata ultimata di recente la riqualificazione di via Fosso dell’Osa, sempre nell’ambito dell’operazione “strade nuove” che attualmente necessita di ripristino della segnaletica orizzontale e verticale e delle rifinitura di alcuni tratti.