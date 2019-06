Ponte di Nona: 100mila euro per i lavori di manutenzione stradale in viale Caltagirone

“Abbiamo dato priorità alla parte centrale della strada maggiormente utilizzata a dispetto dei parcheggi e delle fasce laterali”. È questa la risposta del presidente della commissione lavori pubblici del Sesto Giuseppe Agnini a margine del sopralluogo in viale Caltagirone a Nuova Ponte di Nona.

In viale Caltagirone i lavori sono terminati, manca solo la segnaletica

La strada è stata oggetto di recenti interventi di manutenzione straordinaria che, però, non hanno trovato d’accordo i residenti del quartiere rimasti invece delusi. Al nostro giornale avevano raccontato: “Ci aspettiamo un ritorno degli operai”. Ma non ci sarà: gli unici interventi rimasti da fare riguardano la segnaletica orizzontale e verticale, come ha confermato Agnini, e forse per il rifacimento totale della strada sarà necessario attendere il prossimo bilancio. Già perché: “I fondi a disposizione non sono molti, se volessimo fare ad arte tutti i 600 chilometri di strade del municipio ci servirebbero 150milioni di euro e in bilancio ne abbiamo solo 3, tuttavia – ha precisato – la strada è stata scavata di circa 10 cm di profondità ed è stato rifatto il secondo tappetino”.

Sopralluoghi della commissione lavori pubblici

La commissione lavori pubblici del Municipio ha effettuato anche altri sopralluoghi su strade attualmente interessate da interventi di manutenzione specificando: “Non ci vogliamo sostituire agli uffici tecnici”. Intanto l’avvio di tutti i lavori annunciati è slittato di un mese a causa delle piogge abbondanti del mese di maggio, nei prossimi giorni inizia la manutenzione di via Valter Tobagi.