VIDEO | Il garage è una fogna a cielo aperto: liquami e odore nauseabondo fin dentro le case

“Vivo qui da 13 anni e saranno almeno 10 quelli con cui conviviamo con questa fogna a cielo aperto”. A parlare è l’inquilina del primo piano, con finestra che affaccia proprio su quello che, da progetto, dovevano essere i garage sotterrai degli alloggi popolari Ater in via Aldo Capitini di Villaggio Falcone, a Ponte di Nona vecchia.

“I vigili del fuoco non diedero mai il nulla osta - ricorda Pasquale Nappo, responsabile provinciale di Asia Usb -. Quindi da box auto si è trasformato in una discarica abusiva prima, da fogna a cielo aperto poi”. Con il costante rumore dell’acqua che cade, liquami che invadono tutto il garage, zanzare e odore nauseabondo che arrivano fin dentro le case. “L’Ater non mi risponde, eppure ho sollevato la questione diverse volte, anche perché abbiamo paura possa crollare”, conclude l’inquilina del primo piano.