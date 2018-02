VIDEO | Amianto, pezzi di lavatrici e di auto. Benvenuti nella nuova discarica di Ponte di Nona

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Cresce rapidamente. Tanto che solo poche settimane fa mostrava dimensioni ben più contenute. Stamattina Roma Today è andata a vedere da vicino la situazione, trovando anche numerose onduline di amianto. Spaccate.

Ci troviamo in via Casale Cerroncino, strada che collega il quartiere di Ponte di Nona con la stazione ferroviaria e l’asilo nodo di via Luigi Crocco. Parcheggi isolati ed inutilizzati che si trasformano di conseguenza in discariche a cielo aperto, dove si può davvero trovare di tutto: amianto, scarti edili, numerose porte rotte, divani, frigoriferi, pezzi di lavatrice, dorsi di palme spaccate.

Materiali speciali che avrebbero dovuto essere smaltiti attraverso aziende specializzate e che invece trovano la loro fine sull’asfalto, in un parcheggio di un centro abitato. Rifiuti che spesso vengono anche dati alle fiamme, resti di incendi appaiono evidenti anche in questa discarica.

Così è tutto il municipio VI. Quali azioni si possono adottare per provare a scongiurare il fenomeno? Il Movimento cinque stelle, oggi al governo delle Torri, quando era in opposizione proponeva un progetto di video sorveglianza delle zone ritenute più a rischio e in dotazione alle pattuglie in giro per il territorio. Forse è il caso di ritiralo fuori.