VIDEO | Neve a Roma, da Ponte di Nona al Colosseo: tra bus soppressi e treni in ritardo

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Con gli autobus soppressi in periferia, ecco il racconto di chi doveva raggiungere il centro da Ponte di Nona, periferia est della Capitale. Treni rallentati, bene la metro presa d'assalto da romani e turisti.

I mezzi per lo spargimento di sale operativi già nella notte, hanno consentito alle auto di poter circolare in zona. Problemi registrati su via Saliola (meglio conosciuta come "via Mejo de Gnente") che, a causa della sua pendenza, ha visto numerose auto slittare a lato della strada.

Fortunatamente per i pendolari di questo quadrante della Capitale i treni circolavano. Alcuni con forti ritardo soprattutto quelli collegati alla stazione Termini che, a causa delle gelate al nodo di scambio di via Casilina, hanno portato fortissimi ritardi.

Tutto sommato da Ponte di Nona fino al Colosseo, siamo riusciti ad arrivare in circa due ore. Poteva andare molto peggio.