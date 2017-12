VIDEO | Da "porta a porta" a "porta qui", il nuovo sistema di raccolta differenziata di Ama

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Da dieci giorni nella zona di Villaggio Falcone nel municipio VI, i residenti stanno sperimentando un nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti: il "porta qui". Visto il flop della raccolta porta a porta per le strade di questo quadrante si prova a "cambiare". Ma i risultati non sembrano premiare la municipalizzata. Per ora.

"Da un giorno all'altro ci hanno messo questo volantino nel palazzo e abbbiamo dovuto addattarci - spiega un'abitante della zona del Centro Serena - i punti di raccolta sono lontani per noi infatti come vede porto l'immondizia in macchina, la mia e quella di mia madre che è anziana".

Ama ha predisposto questo piano come sistema di transizione fino a quello di raccolta porta a porta che il Campidoglio promette di estendere presto a tutta la città. Tempi certi non ce ne sono, quindi i cittadini di Villaggio Falcone, conosciuta anche come Ponte di Nona vecchia, devono imparare ad usare questo per il momento: quattro punti di raccolta che dalle 14 alle 19, dal lunedì al venerdì, raccolgono tutti i giorni l'umido mentre carta, plastica e indifferenziato un giorno alla settimana.

"Secondo me funziona perchè almeno così le persone sono costrette a differenzoiare - dice invece un'inquilina delle case erp di via Follereau dopo aver gettato l'umido nell'apposito carrabile -. La gente non vuole cambiare, non c'è la volontà". E di fatti, molte strade dei quartiere sono invase dai rifiuti. Intorno alle campane del vetro o dentro i bidonicini ancora presenti sulle vie. Proviamo a dargli del tempo.