VIDEO | Tombino killer dopo i lavori, gomme squarciate e rabbia: "E se passava uno scooter?

Rabbia tanta. Ma non quanto lo spavento che hanno provato i due proprietari delle auto che nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 8 agosto, sono finiti sopra un tombino rimasto parzialmente aperto (l'ipotesi è che non sia stato chiuso correttamente dopo un intervento di manutenzione, come si deduce chiaramente dall'asfalto nuovo tutto intorno), squarciando letteralmente le gomme mentre transitavano su via di Ponte di Nona, altezza via Mosca.

Posizionato subito un triangolo per segnalare "l'ostacolo" agli altri automobilisti, hanno dovuto poi fare i conti con la sostituzione delle ruote, anche i cerchi si sono accartociati e ormai da buttare, attandere la Polizia locale per poi avviare la conseuta denuncia. "E poteva andare anche peggio - dice uno dei due malcapitati - e se ci passava uno scooter?".