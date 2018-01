VIDEO | Le due facce di via di Salone: rifatta solo in parte, il resto è un colabrodo

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Abbiamo percorso via di Salone per vedere, e mostrare, la situzione in cui versa una delle strade maggiormente frequentate nel quadrante est di Roma. Questo per il suo collegamento tra il quartiere di Ponte di Nona e il versante prenestino con via Tiburtina, il Tecnopolo e Settecamini. Oltre che all'accesso sul Gra da via Noale, uscita La Rustica.

Da via Collatina fino all'incrocio con via Noale, via di Salone è un sogno che si avvera per gli abitanti di zona e gli automobilisti che, per anni, ne hanno chiesto la bonifica. Ma per tutto il resto dei circa due chilometri, la strada resta l'incubo. Dopo il campo nomani in direzione del tecnopolo fino alla Tiburtoina e al quartiere di Settecamini è un disastro. Non a caso i residenti di questo quartiere del IV municipio di Roma, chiedono a gran voce che "venga rifatta per intero".