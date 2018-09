VIDEO | Ponte di Nona, la scuola riapre dopo l’incendio. Raggi: "Restituito il servizio ai bimbi e alle famiglie"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Una “seconda inaugurazione” quella di stamattina, giovedì 20 settembre, per la scuola materna di via Natale Prampolini a Ponte di Nona. Struttura scolastica che fu colpita da un incendio doloro lo scorso ottobre.

E ad accogliere la prima cittadina di Roma, Virginia Raggi, c’erano i bambini che sono potuti tornare a sedere su quei piccoli banchi. "Siamo qui per la terza volta - dice la sindaca - perché la prima abbiamo inaugurato la scuola con le famiglie e i bambini, due settimane dopo abbiamo pianto quando dei vandali l'hanno data alle fiamme creando un disservizio per il territorio. Oggi, un anno dopo, per l'apertura della scuola".

Un gruppo di mamme interviene per chiedere notizie dei locali cucina e lavanderia rimasti ancora fortemente danneggiati e chiusi. “Sono arrivati dei preventivi che verranno presto visioni - spiega Raggi - i locali saranno riconsegnati al massimo dopo le feste natalizie”. Alla riapertura della scuola hanno preso parte anche il presidente del VI municipio, Roberto Romanella, e l'assessore comunale alle Politiche sociali e alla Scuola del comune di Roma, Laura Baldassarre.