Villaggio Falcone: consegnate al municipio le strade del piano di zona 20 Ponte di Nona

Le strade del piano di zona 20 Ponte di Nona, a Villaggio Falcone, sono state consegnate al Municipio VI, un passaggio atteso da 20 anni. Tavoli tecnici e riunioni tra gli uffici del Dipartimento Patrimonio e PAU: “Ci sono voluti mesi di ricerche e verifiche dei collaudi prima di poter procedere alla consegna definitiva – ha detto l’assessora al patrimonio Katia Ziantoni - è stato necessario il ripristino di tutta la segnaletica verticale e orizzontale, assente o sbiadita, in modo da ristabilire le condizioni di sicurezza e verificare la congruità delle discipline di traffico in vigore rispetto alla normativa vigente”.

Ecco quali sono le strade consegnate al municipio

Si tratta di via Ramin, via de Veuster, via Candia, e ancora via Shweitzer, via Cerbara, Bosatte, via Caterina Usai, via Luthuli e infine via Follerau. Con la fine dei lavori, avvenuta 20 anni fa, non era stato però completato l’iter amministrativo e le strade di Villaggio Falcone, anche conosciuto come Ponte di Nona Vecchia, erano state abbandonate senza che avvenissero passaggi formali per la manutenzione e la gestione. “Le opere, terminate e collaudate dovrebbero, secondo normativa, essere consegnate e prese in carico al Patrimonio di Roma Capitale che ne cura anche la ordinaria e la straordinaria manutenzione- ha sottolineato Ziantoni - Spesso, per assenza di controlli e di sistemi informatizzati che agevolerebbero la tracciabilità e la certezza dei processi, l’iter con si perfeziona e dopo tanti anni, deteriorandosi le opere, la consegna diventa sempre più difficile”.

Dal Municipio: “Noi abbiamo fatto la nostra parte, adesso il Comune faccia la sua”

”Siamo orgogliosi di essere stati parte attiva di questo processo amministrativo e di aver incluso queste strade nel patrimonio del Municipio VI garantendone, oltre la sicurezza, la necessaria e dovuta manutenzione. Il Municipio ha fatto la sua parte. Ora il Dipartimento PAU e l’Assessorato capitolino facciano il suo completando le opere incompiute come Via Don Giuseppe Puglisi”, ha concluso Ziantoni.