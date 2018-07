Apre la stazione metro San Giovanni ma in periferia non partono le nuove linee bus annunciate

“Nonostante l’appello non abbiamo ottenuto nessuna risposta né da parte di Atac, né da parte del Municipio”. Sono delusi i cittadini del quartiere Villaggio Prenestino ancora in attesa che le due nuove linee bus annunciate lo scorso gennaio entrino in funzione. Il nuovo piano di riorganizzazione del trasporto pubblico locale (esteso anche ad altri quartieri) avrebbe dovuto essere avviato con l’apertura della stazione metro C San Giovanni avvenuta lo scorso 12 maggio: ad oggi però i residenti non hanno nessun riscontro. (IL NUOVO PIANO)

Le linee annunciate a gennaio e non ancora attivate

Le linee annunciate durante la commissione mobilità dello scorso 5 gennaio sono due: 045 e 074. La linea 045 con partenza da Pantano, proseguirà per via di Rocca Cencia, percorrendo tutta via Fosso dell’Osa arriverà per arrivare alla stazione FL2 di Lunghezza fino a quella di Ponte di Nona, ripercorrendo il percorso al contrario. La linea 074 partirà sempre da Pantano, proseguirà per via Rocca Cencia, percorrerà via Prenestina fino a via Riserva Nuova, da qui prenderà via Don Primo Mazzolari entrando a Colle degli Abeti.

L'assessora Ziantoni: "Puntiamo molto su questo progetto"

L’associazione di quartiere Villaggio Prenestino ha scritto a Atac, Municipio, assessorato competente e commissioni di riferimento per comprendere le tempistiche necessarie all’entrata in vigore del piano annunciato 7 mesi fa ma “nessuna risposta”. Abbiamo raggiunto l'assessora Katia Ziantoni del parlamentino di viale Cambellotti che sulle tempistiche "sforate" ha spiegato: "Si tratta di un progetto abbastanza complesso che consentirebbe di migliorare i collegamenti in molti quartieri, ma che ha richiesto un periodo di indagini ed interviste sul territorio per testare il servizio esistente e le reali esigenze dei cittadini visto il bacino di utenza e le osservazioni avanzate dai comitati dopo la bozza di presentazione in commissione pubblica".

Riguardo l'iter ha puntualizzato: "Roma servizi per la mobilità ha concluso lo studio e inviato la proposta di progetto agli uffici circa tre settimane fa, siamo in attesa di una risposta da parte del Dipartimento Mobilità; il progetto sarà poi trasmesso al Municipio per la votazione in consiglio che potrà presentare le relative osservazioni, quindi, tutto dipende dai tempi di risposta del Dipartimento Mobilità".

Ha quindi concluso: "Noi puntiamo molto su questo progetto perché oltre ad incentivare i collegamenti con il ferro potenzia i servizi complessivi sul territorio, non abbiamo ragionato su singoli quartieri, o singole linee, ma sull’intero asse per migliorare il sistema del trasporto pubblico integrato. Ci scusiamo per i tempi lunghi, ma sono stati necessari per le analisi tecniche preliminari le indagini di settore".