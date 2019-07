Villaggio Prenestino: una giornata di pulizie aperta al quartiere per combattere lo spaccio al parco

“Scope, secchi, buste e guanti li portiamo noi, voi venite muniti di tanta buona volontà”. È questo l’invito che l’associazione di quartiere Villaggio Prenestino ha rivolto agli abitanti soprattutto per dare una risposta ai fatti recenti che si sono verificati all’interno del parco di via Fosso Scilicino che l’associazione cura e manutiene.

Siringhe sporche al parco di via Fosso Scilicino

Nelle ultime settimane ignoti si sono introdotti, più volte all’interno del parco di via Fosso Scilicino, uno dei tanti parchi presenti nel quartiere Villaggio Prenestino. I cancelli chiusi, come ogni giorno a partire dal tramonto, non hanno frenato gruppi di ragazzi che scavalcando la recinzione hanno “invaso” il parco. Le mattine successive, all’interno dell’area, sono state ritrovate siringhe sporche. L’ultimo episodio che più degli altri ha fatto alzare l’attenzione è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì quando si sono verificati momenti di tensione tra un gruppo di residenti e gli ignoti all’interno del parco. La calma poi è tornata grazie all’intervento delle forze dell’ordine.

Dal quartiere: "La delinquenza qui non è di casa"

“Anche se siamo in periodo di vacanze, non possiamo accettare che gli spazi dove crescono i nostri bambini siano anche luoghi di spaccio e area dove fare uso di sostanze stupefacenti – ha detto Stefano De Prophetis dell’associazione di quartiere Villaggio Prenestino - Per questo chiediamo ai cittadini di intervenire numerosi al parco giovedì (ore 18.00), anche solo per far giocare i loro figli, in modo da far sapere a chi di dovere che i cittadini non ci stanno a vedere il parco maltrattato, che la delinquenza qui non è di casa”.