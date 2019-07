Torre Angela, occupa appartamento Ater: scoperta base della cocaina

Nascondeva la droga in una casa Ater occupata. A Torre Angela, gli agenti del commissariato Casilino, durante i servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacente, hanno arrestato un 26enne originario di Termini Imerese poiché beccato mentre cedeva della cocaina.

Fermato ad un primo controllo è risultato negativo e una volta perquisita la casa di proprietà dell'Ater, ed occupata abusivamente dallo stesso, gli agenti hanno rinvenuto 36 involucri di cocaina per un perso di 38 grammi lordi, un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento. Arrestato è stato messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per la direttissima.