Nel VI municipio faro sugli abusi edilizi

Lotta all’abusivismo edilizio per il ripristino della legalità. È questo uno degli obiettivi che la giunta Romanella del Municipio Roma VI delle Torri si prefissa di raggiungere dopo un’accurata ricognizione degli immobili e dopo aver appurato la disponibilità di fondi.

L’idea è nata in commissione patrimonio con l’obiettivo di “Trattare tutte le richieste relative ad abusi edilizi per coinvolgere Roma Capitale nella demolizione dei manufatti o a eventuali annessioni al patrimonio” ha spiegato al nostro giornale Alberto Ilaria, presidente del consiglio del Municipio Roma VI. L’acquisizione dei beni nell’elenco degli immobili di proprietà del comune è determinato dall’interesse: “E’ necessario capire se queste costruzioni possono essere utilizzate per un fine sociale e culturale” ha aggiunto Alberto Ilaria.

Intanto, la commissione patrimonio ha iniziato una serie di sopralluoghi partendo dai fascicoli aperti: “Oltre 60 solo negli ultimi tre anni – ha aggiunto il presidente del consiglio – la lista è molto lunga”. Gli immobili già interessati da una prima verifica si trovano nei quartieri di Finocchio e Castelverde/Polense in zona Massa San Giuliano.