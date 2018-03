Fiumi di fango a Villaggio Breda nei giorni di pioggia

Il disagio maggiore i residenti lo vivono soprattutto nei giorni di pioggia quando le strade di Villaggio Breda vengono “invase” da un fiume d’acqua scura. “Da anni stiamo tentando di far ragionare la direzione del centro sportivo Borussia ma non riusciamo a venirne a capo”. A parlare è Virgilio Consoli, il presidente del comitato di quartiere che ha spiegato: “Il campo non ha la fogna di raccolta delle acque piovane – ha puntualizzato – durante le giornate piove infatti l’acqua che non defluisce come dovrebbe finisce in strada”.

I fori nel muro di cinta

Lungo il muro perimetrale della struttura sportiva di Villagio Breda sono presenti dei fori: “Da qui – ha continuato Consoli – fuoriescono acqua e detriti che invadano le strade fino ad arrivare alla piazza”. Oltre alla creazione di “fiumiciattoli” di fango, il corso d’acqua lascia depositati nelle caditoie presenti in strada i detriti che porta e quindi “Si otturano anche le caditoie” ha aggiunto il presidente del comitato di quartiere.

La segnalazione in Municipio

Sulla vicenda il comitato di quartiere Villaggio Breda e il comitato di Gaia Domus stanno tentando in sinergia di risolvere la problematica: “Ho informato il presidente della commissione lavori pubblici di quanto avviene nel nostro quartiere e ho chiesto anche un incontro con l’assessore municipale di riferimento così che si possa giungere presto ad un epilogo considerato che da anni ci battiamo per fermare questo disagio” ha concluso Consoli.