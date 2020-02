Adelandia: la commissione commercio del Campidoglio chiede una sospensione della chiusura

La commissione commercio capitolina invierà nota al dipartimento per chiedere una sospensione del provvedimento di chiusura. E’ questa la soluzione adottata (almeno per ora) dal Campidoglio per scongiurare l’abbandono di Adelandia, il parco giochi di Tor Bella Monaca che dallo scorso 16 gennaio è chiuso. “Tutti vogliamo salvare Adelandia, non solo perché è un luogo di aggregazione ma anche per tutto quello che rappresenta per Tor Bella Monaca” ha detto al nostro giornale Roberto Romanella, presidente del Municipio Roma VI delle Torri.

Tra Adelandia e il Comune non c’è la stipula della convenzione

Il processo amministrativo per risolvere il “pasticciaccio brutto” di Adelandia è appena iniziato e i tempi non si annunciano brevi. Nel pomeriggio di mercoledì, in via del Tritone si è riunita la commissione commercio del Comune di Roma per discutere di cause e possibili soluzioni. “E’ stato appurato che manca la stipula della convenzione tra il Comune di Roma e la famiglia Dell’Acqua – ha aggiunto ancora Romanella – A queste si sono aggiunte anomalie legate alla sicurezza che però i proprietari stanno provvedendo a risolvere”.

Chiuso l'ultimo baluardo antispaccio di Tor Bella Monaca

Quando Roberto Dell’Acqua, 36 anni ha costruito Adelandia tra via Quaglia e viale Santa Rita da Cascia vincendo un bando, nessuno dal Comune gli ha mai presentato una convenzione da firmare, nonostante da parte sua ci siano state diverse richieste di sollecito e abbia pagato sempre il canone di locazione. Una svista da parte del Comune? Una negligenza degli uffici? Questo sarà accertato, intanto però a Tor Bella Monaca ha chiuso (ad oggi) l’ultimo baluardo antispaccio del quartiere.