Paura a Grotte Celoni: vento sradica albero, danneggiate auto e tende di un palazzo

Paura a Grotte Celoni, nella periferia est di Roma, dove a causa del forte vento un albero è croccato danneggiando alcune auto parcheggiate sotto i palazzi di via Giorgio Ghisi.

Ad accorgersi del danno i residenti, svegliati dalle folate che hanno anche distrutto alcune tende dei balconi che affacciano in strada. Per la giornata di oggi, nel frattempo, la protezione civile ha disposto una allerta maltempo di codice arancione, mentre la sindaca Virginia Raggi da domenica ha aperto l'unità di crisi in 4 municipi.