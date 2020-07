Tor Bella Monaca, crolla un albero in via dell’Archeologia

Un albero è crollato nella tarda mattina di giovedì, in via dell’Archeologia all’interno di una palazzina al civico 3 della strada. Immediato l’intervento del Servizio Giardini che ha rimosso l’alberatura. Dario Nanni: “Presenterò un’interrogazione municipale”.

“La caduta dell'alberatura ha colpito solo cose materiali e fortunatamente non c'è stato nessun danno alle persone, soprattutto bambini che a dire degli inquilini potevano trovarsi in quell'area” ha detto Nanni che annunciando l’interrogazione ha spiegato – L’obiettivo è sapere che fine hanno fatto le richieste che i condomini di queste abitazioni hanno riferito di aver più volte inoltrato all'amministrazione. Richieste che non hanno mai ricevuto mai nessuna risposta”.

Infine l’invito all’amministrazione: “L’amministrazione deve intervenire al più presto per scongiurare qualsiasi situazione di pericolo. Dispiace dover commentare queste vicende dopo che avvengono fatti così gravi– ha concluso – ma è assurdo che le richieste dei cittadini restino lettera morta proprio da parte di chi in passato denunciava ogni minima cosa, anche cose ben più futili e irrilevanti rispetto a questa".