Tor Bella Monaca, alloggio popolare occupato usato come base per lo spaccio

I Carabinieri, a seguito di un'attività informativa hanno controllato anche diversi appartamenti. I militari hanno fatto irruzione in un alloggio di via Agostino Militelli, di proprietà del Comune di Roma, occupato abusivamente da una coppia di conviventi, lui cittadino romeno di 24 e lei romana di 23. I militari hanno scoperto che lo usavano come base per il confezionamento di dosi di cocaina.

All'interno, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 3 panetti di cocaina da suddividere in dosi, un bilancino di precisione e tutto il materiale utile per il confezionamento.

In via Amico Aspertini, i carabinieri hanno invece arrestato una donna, di 41 anni, che all'interno dell'armadio della sua camera da letto, nascondeva ben 3 pistole: una GLOCK modello 19, un revolver Smith&Wesson modello 357 magnum e una FAS modello SP607, 50 cartucce, un giubbotto antiproiettile e un pugnale da sub.