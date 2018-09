Municipio VI: Laura Arnetoli lascia il ruolo di capogruppo a cinque stelle

Laura Arnetoli lascia la poltrona di viale Cambellotti. Quella di capogruppo. È la prima volta da quando si è insediata la giunta Romanella nel luglio del 2016 che un portavoce lasci il suo posto. Le dimissioni da capogruppo sono state protocollate nella giornata di mercoledì: Arnetoli continuerà a sedere tra i banchi della maggioranza come consigliere.

Abbiamo raggiunto al telefono l’ormai ex capogruppo che ha spiegato così la sua scelta: “Non ci sono più le condizioni per svolgere il mio ruolo in maniera corretta – ha aggiunto – il ruolo di capogruppo è quello di portavoce, rappresentando anche posizioni che non sono le proprie ma espressione di una totalità di persone”.

Ha commentato: “In altre parole, il capogruppo ci mette la faccia anche su scelte che non condivide, funge da parafulmine e all’interno delle riunioni può dare, come tutti, solo dei pareri, dei consigli, senza essere determinante ai fini della scelta, solo oneri, senza onori”. Ha spiegato: “Questo avvicendamento non deve essere interpretato in maniera preoccupante, l’interesse primario rimane il territorio e dobbiamo continuare a lavorare per l’interesse del territorio”. Ha infine concluso: “Auguro un buon lavoro a chi prenderà il mio posto e faccio al collega un grande in bocca al lupo”.