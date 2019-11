Via dell'Archeologia: agenti eludono le vedette e fermano due spacciatori di cocaina

Uno con indosso la cocaina e l'altro con il denaro. Così due spacciatori, protetti da vedette e sentinelle, pensavano di poter spacciare cocaina a Tor Bella Monaca. A sorprenderli i Falchi della Squadra Mobile della Questura di Roma.

Gli arresti nella serata di giovedì 14 novembre. A finire in manette sono stati 2 italiani, di cui uno minorenne, osservati e sorpresi in via dell’Archeologia intenti a contattare persone in strada in un’area notoriamente interessata da una intensa attività di spaccio.

Nonostante la presenza di “vedette” poste a presidio dell’attività illecita, i Falchi in borghese hanno potuto scorgere l’attimo in cui uno dei due ha ceduto a terzi degli involucri, mentre l’altro, in maniera collaudata, raccoglieva il denaro.

Sono stati così immediatamente bloccati e perquisiti. Al minorenne sono stati sequestrati 21 involucri contenenti quasi 30 grammi di cocaina, mentre l’altro è stato trovato in possesso di 500 euro divisi in banconote di piccolo taglio.

Per loro, date le evidenze raccolte, è scattato l’arresto in flagranza del reato di detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacente, aggravato dall’impiego di soggetto minorenne. Su disposizione della Procura della Repubblica, il maggiorenne è stato condotto dinanzi al Tribunale Penale di Roma per essere giudicato con rito direttissimo, mentre il minorenne è stato consegnato al Centro di Prima Accoglienza.