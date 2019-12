Spaccio senza sosta a Tor Bella Monaca: fermato pusher con 45 dosi di cocaina

Spaccio senza sosta e raffica di arresti a Tor Bella Monaca dove i carabinieri della locale stazione hanno fermato un ragazzo 19enne, con precedenti, sorpreso a spacciare in via dell’Archeologia. Nel corso di un mirato servizio antidroga, i militari lo hanno visto cedere un involucro, in cambio di denaro, ad un uomo.

Una volta bloccato e sottoposto a perquisizione personale, il pusher è stato trovato in possesso di 45 dosi di cocaina e 250 euro, ritenuti provento dell’attività illecita; una volta arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

Poco più tardi, sempre in via dell’Archeologia, gli stessi Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato altri 3 pusher trovati in possesso, complessivamente, di 13 dosi di cocaina. Si tratta di un 28enne, 31enne e 42enne, tutti romani, con precedenti analoghi che erano stati notati con fare sospetto nella nota piazza di spaccio.