Tor Bella Monaca, spaccio 'in rosa': prese due pusher del quartiere

Le piazze di spaccio della zona di Tor Bella Monaca sono sempre sotto stretta sorveglianza da parte dei Carabinieri. Nella giornata di ieri i militari hanno arrestato due donne di 38 e 43 anni, entrambe romane e pregiudicate.

La spacciatrice di 38 anni è stata sorpresa mentre, in tarda serata, stava sostando in atteggiamento sospetto in via Giacinto Camassei. Sottoposta a controllo, dalle sue tasche sono spuntate 21 dosi di cocaina e 750 euro in contanti ritenuto provento della sua illecita attività.

La 43enne, invece, è stata fermata in via dell'Archeologia. Anche in questo caso ad incastrarla è stato il suo atteggiamento guardingo nella nota piazza di spaccio che ha indotto i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca ad approfondire le verifiche sul suo conto. La pusher è stata pizzicata con 18 dosi di cocaina e 750 euro in contanti, presumibile incasso ottenuto grazie allo spaccio di droga.