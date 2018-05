Ascensori guasti da giorni nelle case del Comune: “Noi disabili siamo prigionieri"

“Sono veramente molto arrabbiata, non posso uscire di casa da lunedì e nella mia situazione si trovano i disabili che abitano in questo palazzo”. A parlare è Pina Cocci, diversamente abile e membro dell’assemblea nazionale del Partito Democratico: vive a Tor Bella Monaca, in un palazzo di sette piani al civico 10 di via dell’Archeologia, all’R5. Da giorni è letteralmente intrappolata in casa perché l’ascensore è guasto e come lei altri disabili vivono lo stesso grave disagio perché all’interno del palazzo due appartamenti per piano in tutta la colonna sono abitati da portatori di handicap.

“Stanotte un uomo ha dormito in macchina perché non è riuscito a salire in casa”

Un grido di disperazione ma soprattutto di rabbia quello che parte da via dell’Archeologia: “Sono esasperata, lo vivo come un sopruso – ha continuano Pina Cocci da giorni cerca di contattare il numero verde del Comune – è un call center, mi rispondono da altre parti d’Italia e qui non si vede nessuno che venga a riparare gli ascensori”. In questo palazzo gli ascensori sono due: uno più grande per trasportare anche le carrozzine e un altro più piccolo che però è guasto da mesi. “Tutti utilizziamo l’ascensore grande considerato che è l’unico in funzione ma la manutenzione non viene fatta mai e si guasta di continuo” ha aggiunto ancora Cocci. “Stanotte un inquilino del palazzo ha dormito in macchina perché non ce l’ha fatta a salire nell’appartamento a piedi, è anziano – ha aggiunto – sempre qui vive un’altra coppia di anziani, anche loro non escono di casa da lunedì, siamo tutti intrappolati qui”.

“Vivo qui da quando è stato fondato il quartiere, mai vista una cosa del genere”

Ad alimentare la rabbia di chi è intrappolato dentro casa per motivi che non dipendono dalla sua volontà è “il menefreghismo delle istituzioni - ha aggiunto Cocci – vivo nel quartiere da quando è stato fondato e non ho mai visto una cosa del genere”. E i disagi sono tanti soprattutto per chi vive da solo e non può contare sull’aiuto di nessuno: “Non posso andare a fare la spesa, a pagare le bollette, sono bloccata, ieri l’ascensore ha funzionato solo per mezz’ora, fortuna che non sono uscita altrimenti sarei rimasta per strada”.