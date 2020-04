Ascensore guasto a Tor Bella Monaca. I residenti: “Anziani bloccati dentro casa da un mese”

La storia si ripete in via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca nelle case del Comune. Ancora famiglie bloccate dentro casa a causa dell’ascensore guasto da oltre un mese che rende difficile, se non impossibile, favorire le uscite necessarie in tempi di emergenza da Covid-19. Tante le segnalazioni presentate fino ad ora e cadute nel vuoto.

Era lo scorso 6 febbraio quando decine di famiglie hanno gridato “Alleluia” in via dell’Archeologia perché dopo 59 giorni l’ascensore delle palazzine al civico 64 di via dell’Archeologia è stato riparato dopo non poche rimostranze da parte degli inquilini (la maggior parte disabili). Sempre nella stessa strada, al civico 52, un altro ascensore guasto nelle case popolari di Roma Capitale, teneva segregati in casa anziani e disabili nel mese di marzo.

Questa volta la denuncia arriva dal civico 10 di via dell’Archeologia. Nella palazzina alta sette piani ci sono due ascensori, una di grandezza standard, l’altra di dimensioni maggiori per favorire gli spostamenti delle carrozzine utilizzate da molti inquilini disabili. “L’ascensore grande è spesso fuori uso – ha detto al nostro giornale Ronnie – Il piccolo da un mese è fuori uso”. All’interno del palazzo vivono i suoi parenti, il più anziano ha 83 anni: “Siamo noi nipoti a provvedere alla spesa e spesso aiutiamo anche gli anziani che abitano ai piani più alti perché per loro è impossibile scendere e risalire le scale. Chiediamo un intervento urgente che riporti la situazione alla normalità”.