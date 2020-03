Tor Bella Monaca: ascensore guasto in via dell’Archeologia, disabili e anziani prigionieri in casa

Ci risiamo. Nemmeno il tempo di archiviare l’odissea degli inquilini al civico 59 di via dell’Archeologia rimasti prigionieri in casa per tre mesi che un’altra palazzina del Comune di Roma ha l’ascensore fuori uso. La strada è sempre la stessa, via dell’Archeologia (anche roccaforte di spaccio del quartiere Tor Bella Monaca) e nella palazzina di sette piani vivono 32 famiglie, tra loro disabili e anziani.

Ascensore guasto, anziani e disabili bloccati in casa

“L’ascensore è guasto dallo scorso 3 marzo – hanno spiegato alcuni inquilini al nostro giornale – Il 4 marzo ci è stato comunicato che all’impianto manca un pezzo ma questa è diventata una situazione invivibile perché i disabili, così come gli anziani, vivono prigionieri in casa”. Nei giorni scorsi, anche il personale del servizio di emergenza 118 ha dovuto portare la barella per le scale a seguito a di un intervento. È successo anche che un gruppo di ragazzi abbiano portato “di peso” un’inquilina invalida sulla carrozzina all’ultimo piano.

Inutili le richieste di intervento, fino ad ora

Gli inquilini da circa dieci giorni provano a mettersi in contatto con la ditta ma senza ottenere nessuna risposta, si sono rivolti anche ai carabinieri. “Fino a qualche giorno fa rispondeva un call center, adesso il numero è sempre staccato” hanno aggiunto. Ci abbiamo provato anche noi, e non siamo stati più fortunati di loro: dal numero affisso sulle porte dell’ascensore che indica assistenza H24 nessun riscontro.