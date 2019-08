Grotte Celoni: asfalto rifatto a metà. La Lista Marchini: “La strada è una pecionata”

“La strada in queste condizioni è una pecionata”. Non usa mezzi termini il consigliere municipale della Lista Marchini al sesto Municipio Walter Mastrangeli per definire il rifacimento di via del Fuoco Sacro, a Grotte Celoni. I lavori risalgono ai primi giorni del mese di agosto quando tecnici Acea hanno provveduto alla messa in opera dei cavi di servizi e sono stati loro a provvedere al ripristino del manto stradale. Ma qualcosa non ha funzionato, evidentemente: il rattoppo è largo circa due metri per uno scavo di mezzo metro.

La denuncia della Lista Marchini

“Vorrei sapere se questa soluzione è definitiva o provvisoria – ha aggiunto Mastrangeli, anche ex assessore ai lavori pubblici della giunta Scipioni – E nonostante abbia interpellato assessori e presidenti di commissione non ho ottenuto fino ad ora nessun riscontro”. E ancora: “Ricordo esiste l’ufficio programmazione e controlli deputato a svolgere ruoli di questo tipo” ha concluso il consigliere. Intanto dal Municipio, e nello specifico dalla commissione lavori pubblici, hanno fatto sapere: “Ho chiesto agli uffici di accertare la situazione e prendere i conseguenti adempimenti di competenza” ha spiegato Giuseppe Agnini.