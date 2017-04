Spunta un anatroccolo sul vialone di Tor Bella Monaca: all'asilo nido un tripudio di colori

Una giornata all'insegna del decoro e del divertimento ma soprattutto una tradizione che continua. Educatrici, genitori e membri del Chentro sociale di Tor Bella Monaca si sono dati appuntamento nella mattina di sabato 8 aprile nei pressi del giardino dell'asilo nido L'anatroccolo di via Merlini. Qui armati di colori, pennelli, zappe e materiali di riuso hanno allestito il giardino per i piccoli utenti, come oramai fanno da tempo.

"E' un progetto che abbiamo programmato all'inizio dell'anno - ha spiegato Piera, una delle educatrici dell'asilo - che prevede l'abbellimento del giardino, la costruzione degli orti in cui poi i bambini pianteranno i semi, e l'allestimento di fioriere". Un progetto che ha visto i genitori dei bambini scendere in campo tra vernici e pneumatici usati per creare giochi e passatempi per i loro figli.

Tra i volontari anche i membri del centro sociale di Tor Bella Monaca: "Collaboriamo con l'asilo nido dal 1995 - ha spiegato Mario Cecchetti, responsabile del centro - in questi giorni stiamo provvedendo ad ultimare il murales all'ingresso della scuola che raffigura un anatroccolo a spasso sul vialone di Tor Bella". Ma non è tutto: "Questo lo stiamo realizzando da soli - ha puntualizzato Cecchetti ma nei prossimi giorni ne realizzeremo uno nuovo insieme ai bambini, si tratterà di un'area in cui corrono bambini che stringono in mano gli aquiloni".

Gallery