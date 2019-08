VI municipio: nominato il nuovo assessore alle politiche sociali

Si chiama Riccardina Scaramella la neo assessora ai servizi sociali, sanità, politiche abitative e pari opportunità della giunta Romanella: è un’attivista e insegnante del V municipio. L’assegnazione delle deleghe nella mattina di giovedì 1 agosto dopo oltre un mese dalle dimissioni dell’ormai ex assessora Francesca Filipponi. “Non deve essere stato facile trovare una sostituta all’altezza” si mormora negli ambienti municipali.

La nuova assessora Riccardina Scaramella

Il percorso che ha portato alla nomina del nuovo assessore, stando a quanto risulta a noi di Roma Today, è stato connotato da qualche scaramuccia all’interno del Movimento Cinque Stelle. Già perché prima che il presidente Romanella pescasse fuori dal Municipio la nuova delegata alle politiche sociali , grillini del sesto si erano fatti avanti per ricoprire il ruolo. In particolare l’attuale presidente della commissione politiche sociali (già dimissionaria a suo tempo poi ritornata alla presidenza), la consigliera Valentina Fabbri Zuccarelli. Il “no” del presidente Romanella sarebbe stato un rifiuto necessario per mantenere gli equilibri tra quelle che sembrano essere diventate due fazioni all’interno della maggioranza che vedrebbero da un lato la coalizione delle commissioni lavori pubblici e ambiente e dall’altra patrimonio, scuola e cultura. Ma il timore che la nuova scelta avrebbe potuto far storcere qualche naso era nell’aria considerato che della nomina non è stata fatta nessuna menzione durante il consiglio municipale che si è svolto la mattina stessa di giovedì 1 agosto.

A Scaramella le deleghe, a Gisonda la vicepresidenza del Municipio

Intanto il duplice ruolo ricoperto dall’insediamento e fino allo scorso 20 giugno da Francesca Filipponi è stato diviso in due: la vicepresidenza del municipio è stata affidata già nelle scorse settimane a Alessandro Marco Gisonda, anche assessore alla scuola e alla cultura della giunta di viale Cambellotti; le deleghe alle politiche sociali invece a Scaramella.