Estintori rotti ma l'Ater invia la richiesta di conguaglio: rabbia in viale Santa Rita Cascia

Ha fatto indignare gli inquilini di viale Santa Rita da Cascia a Tor Bella Monaca la richiesta di conguaglio inviata dall’Ater a pochi giorni da Natale. Si tratta di “costi servizio antincendio anno 2012” e nonostante la cifra sia irrisoria i residenti hanno avviato una raccolta firme per chiedere spiegazioni: “gli estintori sono tutti guasti da tempo perché dovremmo pagare queste cifre?” hanno spiegato. Il costo ammonta a circa 30 euro a famiglia ma “Qui ci sono due scale, ogni scala ha 14 piani e fatta eccezione per due estintori tutto il resto è fuori uso e nessuno è mai venuto a controllare il loro funzionamento” hanno aggiunto.

Bollette salate

Non è tutto. “Una coppia di anziani – ha spiegato un residente – di cui uno allettato, ha ricevuto un bollettino da pagare per la fornitura di energia elettrica con un importo superiore a 3000 euro, è impossibile, i controlli latitano e non siamo tutelati rispetto a eventuali allacci abusivi”. Intanto, nonostante le continue richieste, gli inquilini che già in passato hanno provveduto da soli alla manutenzione di alcuni servizi necessari alle torri continuano ad autotassarsi. “Abbiamo fatto una colletta per ripristinare la luce nelle cantine poiché il corridoio conduce a due vani e in uno di questi ci sono i contatori dell’acqua”. In viale Santa Rita da Cascia i residenti sono ancora in attesa del ripristino dei contatori del gas: “Avrebbero dovuto consegnarli entro la fine di novembre ma ad oggi non è arrivato ancora nulla”.

Gli inquilini e il "fai da te"

A preoccupare gli abitanti della torre anche supporti in ferro a sostegno dei balconi: “Sono quasi tutti rotti, un supporto è anche caduto, speriamo non accada nulla”. Intanto qui, in attesa che qualcosa cambi, gli inquilini continuano con il “fai da te” tra la pulizia degli ascensori e altri lavori di routine.