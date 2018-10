Urinano sui libri e intasano i bagni: atti vandalici alla scuola di via Panzera

Si sono introdotti all’interno dei locali della scuola materna “Gli amici di Peter Pan” di via Panzera e hanno vandalizzato gli ambienti. Siamo a Tor Bella Monaca, in una delle traverse della più nota via Aspertini, nel cuore del quartiere. A raccontare quanto accaduto nella notte tra martedì e mercoledì sono i genitori dei piccoli alunni che, per consentire la bonifica dei locali, sono entrati in classe solo alle 10.30.

“Chiediamo che vengano installate delle telecamere” ha spiegato al nostro giornale Ivan Mattei, uno dei genitori. Ma andiamo con ordine. Non è la prima volta che ignoti si introducono all’interno della scuola. “E’ la seconda irruzione in pochi giorni – ha continuato Mattei – nei giorni scorsi hanno sottratto uno stereo nuovo comprato da noi genitori”. Dopo il furto gli atti di vandalismo: “Sono stati intasati i bagni, hanno urinato sui libri e pertanto sono stati buttati tutti gli alimenti” ha continuato.

Oltre le telecamere, i genitori chiedono che il viale che conduce alla scuola venga illuminato. Una delegazione rappresentativa si è data appuntamento nella mattina di giovedì presso i locali del Municipio per affrontare il problema in ambito istituzionale. “Chi ha commesso questi gesti, deturpando la struttura, non crea un danno solo ai bambini ma all’intera comunità – ha commentato Alessandra Laterza (PD) – gesti che denotano esattamente chi li compie”.