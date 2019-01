Largo Mengaroni, tre auto cannibalizzate nel parcheggio del comparto R8

Una Toyota station wagon, una Fiat Punto e quello che resta di una Smart. Vandalizzate, cannibalizzate o bruciate: si presentano così le tre auto parcheggiate da mesi all'interno del comparto R8 di largo Ferruccio Mengaroni, nel periferico quartiere Tor Bella Monaca del Municipio Roma VI delle Torri. Le carcasse si trovano dinanzi l'ingresso di un garage condominiale. E nonostante sia questo uno dei casi più emblematici, altri rottami sono dislocati in altre zone del territorio.

Abbiamo raggiunto Fulvio Romanelli, assessore alla legalità della giunta Romanella di viale Cambellotti che ha spiegato: "C'è un appalto in essere, vinto da due ditte che coprono l'intero territorio comunale – ha commentato Romanelli – gli interventi sono ripartiti l'8 gennaio". Il delegato alla legalità ha elencato i primi interventi che verranno svolti nei prossimi giorni e che sono già programmati: "Verrà data precedenza alle vetture abbandonate in via Santa Rita da Cascia per poi proseguire gli interventi in via dell'Archeologia – ha puntualizzato – in questa strada verranno rimosse le auto bruciate e quelle con le ruote potranno essere trainate".

Ha concluso: "Segnalerò anche le auto abbandonate nei pressi del comparto R8 e continueremo su tutto il territorio".