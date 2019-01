Attività sociali e culturali nelle aule scolastiche: nel VI municipio scuole aperte alle associazioni

I locali delle scuole collocate sul territorio del Municipio Roma VI delle Torri possono essere utilizzati per attività sociali e culturali senza fini di lucro. Non solo, le attività in questione dovranno essere totalmente gratuite per gli iscritti e si dovranno svolgere in orario extrascolastico ma dovranno terminare entro le ore 20. È questo il contenuto di un avviso pubblico affisso a gennaio che scadrà il prossimo mese di aprile.

L’utilizzo dei locali è gratuito anche per chi ne fa richiesta, l’unica somma da versare mensilmente si aggira intorno a una cifra pari a 30 euro, importo necessario per coprire le spese relative alle utenze. Sarà necessario il versamento di una cauzione per coprire le eventuali spese di tre mensilità. É inoltre, possibile, utilizzare anche più di un’aula.

Al momento della domanda, le associazioni o altri soggetti che intendono richiedere l’utilizzo dei locali per rispondere all’avviso pubblico, dovranno inoltre allegare anche la documentazione relative alla programmazione che intendono mettere in pratica durante i mesi del progetto. Il termine ultimo per la scadenza è fissato per la mattina del 30 aprile.