“Bambini al centro”, la carica dei colori all'ex fienile di Tor Bella Monaca

Un pomeriggio all'insegna dei colori e della sperimentazione quello andato in scena nella giornata di venerdì 5 maggio presso i locali dell'ex fienile di Tor Bella Monaca. L'iniziativa che ha visto la partecipazione di decine e decine di bambini è stata resa possibile grazie alla vincita del bando dal titolo “Bambini al centro”.

A raccontare come si è svolta l'iniziativa e quali sono le idee in cantiere per il prossimo periodo è Mario Cecchetti, presidente dell'associazione culturale El Chentro di Tor Bella Monaca. “Abbiamo partecipato al bando insieme all'associazione 21 Luglio, la facoltà di lettere e filosofia dell'università Tor Vergata, il Teatro Gindro e l'assessorato alle politiche sociali del Municipio VI che ha svolto il ruolo di partner”, ha puntualizzato Cecchetti. “Grazie all'ausilio dei colori primari – ha proseguito – abbiamo spiegato ai bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni, l'origine di tutti gli altri colori”. Tanti i bambini che accompagnati dai genitori hanno preso parte all'iniziativa, tra questi anche i piccoli utenti dell'asilo nido L'anatroccolo di via Aquaroni e i bambini dell'associazione Apurimac che opera all'interno della parrocchia di Santa Rita da Cascia.

Intanto Cecchetti, responsabile degli eventi relativi al bando, ha anticipato: “Il prossimo appuntamento è fissato per la giornata del 15 giugno, in quella occasione – ha concluso – coinvolgeremo anche bambini di altre scuole”.