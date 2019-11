Tor Bella Monaca, bando per il mercato saltuario di via Aspertini

Da anni, ogni mercoledì mattina, i banchisti allestiscono la loro postazione in via Amico Aspertini a Tor Bella Monaca per il mercato saltuario. Fino ad ora, però, i commercianti rientravano nella semplice denominazione di “spuntisti”: in altre parole, per loro non c’è nessuna ufficialità, come se per il Sesto non esistessero. Basti pensare che fino a qualche mese fa neppure l’istituzione del mercato vero e proprio era stata mai deliberata.

Il bando sarà pubblicato nelle prossime settimane

Nei mesi scorsi, il consiglio municipale ha deliberato sulla sua “esistenza” riconoscendo l’ufficialità del mercato che però adesso necessita di regolare assegnazione. “Per questo abbiamo indetto un bando che sarà pubblicato nelle prossime settimane” ha spiegato Laura Arnetoli, consigliera a cinque stelle e vice presidente della commissione commercio di viale Cambellotti.

I banchisti già operativi saranno tutelati nella graduatoria

Il bando sarà aperto a tutti ma gli operatori che lavorano su via Amico Aspertini da anni verranno tutelati. “Chiaramente i commercianti già attivi avranno un punteggio di partenza diverso rispetto a chi decide di partecipare al bando di assegnazione che verrà loro conferito in base alle presenze degli ultimi anni”. Già perché fino ad ora, gli uomini della polizia locale hanno puntualmente, tutte le settimane, registrato le presenze dei commercianti.