Municipio VI: un bando per censire le associazioni culturali e sportive del territorio

Il sesto municipio avrà un albo delle associazioni culturali, sportive e socio-assistenziali che operano all’interno del territorio. A stabilirlo una determinazione dirigenziale e la pubblicazione di un bando dedicato alle realtà associative che scadrà alle ore 12.00 del prossimo 20 giugno. “E’ importante avere un elenco delle associazioni presenti sul nostro municipio – ha detto al nostro giornale Roberto Romanella, minisindaco delle Torri – Che ci consenta di avere contezza del numero e dei loro specifici interventi così da avviare anche collaborazioni saltuarie o collaborative per uno scambio di servizi e mettere in contatto tra loro queste realtà laddove necessario”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ha aggiunto: “Un albo che se ci fosse già stato, sarebbe tornato molto utile soprattutto durante l’emergenza Covid-19. Voglio ringraziare l’assessore alla cultura Alessandro Marco Gisonda per aver lavorato molto al raggiungimento di questo obiettivo”. Tra i requisiti richiesti alle associazioni e ai movimenti per entrare a far parte dell’albo che poi saranno valutati dalla direzione socio-educativa, figurano tra gli altri l’operatività sul territorio del sesto municipio o la sede legale, l’assenza di scopo di lucro, le cariche all’interno delle associazioni devono essere elette, gratuite e devono esistere principi democratici. Le domande dovranno essere consegnate mediante invio di posta elettronica certificata o raccomandata entro e non oltre le ore 12.00 del prossimo 20 giugno. IL BANDO