Tor Bella Monaca come Black Mirror: nasce "Bella Vera"

Si chiama “Bella Vera” è una nuova associazione e nasce ai “bordi di periferia”. Siamo al civico 59 di via dell’Archeologia, a Tor Bella Monaca: è qui che un gruppo di giovani iscritti al Partito Democratico ha deciso di fondare una nuova realtà “per favorire l’aggregazione e creare momenti di confronto ma anche di supporto” ha spiegato Nella Converti, tra i responsabili del progetto, aprendo le porte della sede, adesso in fase di ristrutturazione. A creare aspettative è prima di tutto il nome stesso dell’associazione “Bella Vera”:

Tor Bella Monaca come Black Mirror

“Ci siamo ispirati alla serie tv “Black Mirror”, non è un caso infatti che il nostro logo sia un paio di occhiali proprio per trasmettere l’idea che indossando gli occhiali Tor Bella Monaca sia più bella – ha puntualizzato Converti – in realtà al netto dei fatti di cronaca che spesso occupano le pagine dei giornali Tor Bella Monaca è bella davvero e noi vogliamo fare in modo che si veda”.

Gli obiettivi

“Tra i nostri obiettivi – ha spiegato Converti – ci sono corsi di musica in band sia per i bambini che per gli adulti, un laboratorio di fotografia, ripetizioni gratuite per i ragazzi che frequentano la scuola, e inoltre – ha precisato – avvieremo anche la stagione dei concerti che si svolgeranno qui il venerdì sera”. Manca poco prima che la nuova associazione apra le porte al pubblico: “A febbraio saremo pronti anche con un giornalino per il quartiere” ha concluso Converti.