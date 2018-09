A Tor Bella Monaca blatte anche nel bidet: "Disinfestazione a nostre spese. La bonifica spetta al Comune"

Dalla denuncia dei giorni scorsi non è cambiato nulla: nelle tre scale del civico 11 di largo Mengaroni nessun operaio del Comune si è visto per la disinfestazione dei locali dalle blatte. Non solo nella credenza e in cucina, qualche inquilino del comprensorio delle case popolari di Tor Bella Monaca, le blatte le ha trovate anche nel bidet: “Se iniziano a infiltrarsi anche nelle tubature siamo rovinati” hanno commentato molto arrabbiati i residenti.

Nelle ultime ore hanno provveduto alla disinfestazione degli appartamenti con un particolare medicinale: “C’è bisogno della bonifica e quella non possiamo farla a nostre spese” hanno aggiunto gli inquilini che per sanificare i locali avrebbero dovuto spendere, chiamando una ditta esterna, 300 euro per ogni intervento prevedendone almeno tre.

E bypassando il Municipio al quale si sono rivolti senza successo, gli inquilini chiamano in causa direttamente la sindaca: “Vogliamo che Raggi venga in largo Mengaroni e ci ascolti, siamo abbandonati da tutti, non possiamo più vivere in questo stato, le fogne non vengono pulite da 36 anni”. E intanto le blatte continuano a “comparire”: “Siamo terrorizzati anche a metterci a letto, perché abbiamo paura di trovarle anche tra le lenzuola”.