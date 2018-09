Emergenza blatte in quattro palazzine di Tor Bella Monaca: "Siamo invasi, non si vive più"

Sono ovunque, in ogni stanza e soprattutto ad ogni piano delle tre palazzine di largo Ferruccio Mengaroni a Tor Bella Monaca: le blatte da circa due mesi sono diventate un vero e proprio incubo per gli inquilini delle case del Comune. Arrabbiati e indignati i residenti dovranno provvedere da soli alla bonifica perché "Il Municipio non ha fondi" hanno spiegato al nostro giornale dopo l'ennesima richiesta di aiuto alle istituzioni.



A quando risalgono gli ultimi interventi di manutenzione? Una domanda che fa amaramente sorridere gli inquilini degli stabili b3, b4 e b5 di largo Mengaroni perché: "Alle riparazioni provvediamo da soli, di tasca nostra – hanno spiegato Linda e Flavia – ma questa volta la cifra è troppo alta". Dopo il "nulla di fatto" da parte del Municipio hanno contattato una ditta esterna perché "non si vive più, siamo letteralmente invasi dalle blatte". I piccoli animali svolazzano tra stoviglie e sono a decine e decine: una condizione di disagio notevole: "Abbiamo l'incubo anche di andare a dormire per paura di ritrovarle anche nel letto".

"La somma necessaria per la bonifica di ciascun appartamento ammonta a circa 300 euro – hanno aggiunto le inquiline – non tutti possiamo pagarla, siamo disperati". Sono 18 in tutto le famiglie vittime dell'invasione delle blatte: "Abbiamo presentato tante richieste in Municipio ma continuano a risponderci che non ci sono fondi, non sappiamo davvero cosa fare".