I bollettini per pagare gli affitti non arrivano, gli inquilini irrompono in municipio

È ancora caos sul mancato arrivo dei bollettini necessari al pagamento degli affitti nelle case di edilizia residenziale pubblica in molti quartieri della città. Il disagio è stato denunciato dal comitato Isveur di Torre Maura attraverso le pagine del nostro giornale già durante lo scorso mese di maggio . Il mancato recapito coinvolge anche i quartieri di San Basilio, di Cinecittà e ancora di Ciampino che trovano riferimento presso gli uffici della società in viale Cambellotti a Tor Bella Monaca.

Da Cinecittà a Tor Bella Monaca: i disagi degli inquilini supportati da Asia-Usb

Stanchi, esasperati e arrabbiati per i considerevoli ritardi (i bollettini degli affitti di gennaio sono stati recapitati a maggio) gli inquilini, sostenuti e supportati dal sindacato Asia-Usb si sono recati in massa presso l’aula Giovanni Paolo II del sesto Municipio durante lo svolgimento della commissione patrimonio. “Chiediamo che i bollettini vengano spediti a casa come è sempre stato” ha spiegato Maria Vittoria Molinari, tra i responsabili del sindacato in seguito all’azione della scorsa mattina di martedì. Per un certo periodo di tempo, infatti, i membri del sindacato, su delega degli inquilini, hanno ritirato presso gli uffici di AequaRoma i bollettini di riferimento. La procedura è stata poi sospesa. “Abbiamo chiesto al municipio – ha proseguito Molinari – di impegnarsi a verificare come risolvere questa procedura che sta creando dei disagi notevoli soprattutto agli inquilini anziani”.

Da AequaRoma: "Stiamo lavorando alla soluzione"

Intanto dagli uffici di AequaRoma hanno spiegato: “Stiamo lavorando perché si arrivi celermente alla risoluzione dei disservizi legati alla consegna dei bollettini, un disagio che non dipende direttamente dalla nostra responsabilità e dell’amministrazione ma che stiamo provvedendo ad arginare. Abbiamo messo in campo importanti alternative per i cittadini come la stampa del bollettino dal nostro sito internet o la possibilità di riceverlo via mail scrivendo all'indirizzo di posta elettronica dedicato.

Una copia cartacea è sempre richiedibile presso i nostri uffici”. Non è tutto, hanno aggiunto: “Stiamo avviando canali dedicati all’assistenza di utenti con particolari necessità o impedimenti, anche grazie al coinvolgimento di associazioni che possano svolgere su delega alcune incombenze burocratiche".