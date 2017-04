Grotte Celoni, una buca ferma il bus: "Pronti ad occupare la strada"

Un “avvallamento” dell’asfalto in via Ferrari nel quartiere Grotte Celoni ed è subito caos. Qui, quella che con il tempo è diventata una vera e propria buca è stata transennata. Non solo. Considerato quindi il conseguente restringimento della carreggiata, la linea bus circolare 057 non effettua più fermata.

“E’ un’indecenza – ha tuonato Valter Mastrangeli, capogruppo della Lista Marchini al Municipio Roma VI delle Torri – il disagio esiste da oltre due settimane”. E di vero e proprio disagio si tratta considerato che i pendolari alla fermata del bus si sono ritrovati un cartello affisso alla palina che indica: “Fermata temporaneamente sospesa”.

“Ho segnalato più volte le difficoltà, non solo degli automobilisti ma anche degli utenti dei mezzi pubblici e ho chiesto di provvedere al ripristino della parte ammalorata considerata anche la presenza della ditta che svolge la manutenzione ordinaria”, ha proseguito Mastrangeli. Il leader municipale della Lista Marchini ha quindi concluso: “Mi auguro che possano intervenire in tempi brevi, i residenti sono esasperati, altrimenti occuperemo la strada”.